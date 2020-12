Massimiliano Allegri è fermo dal 2019 e adesso a tenere banco è il futuro. Il tecnico è reduce dall’esperienza sulla panchina della Juventus, è riuscito a togliersi tante soddisfazioni conquistando una serie infinita di scudetti. E’ mancata la ciliegina sulla torta, la vittoria della Champions League. Poi le strade si sono separate, molto probabilmente i bianconeri stanno rimpiangendo l’addio con il tecnico livornese. L’esperienza con Sarri non è stata entusiasmante, non tanto per demeriti dell’ex Napoli, ma per un rapporto che non è mai decollato. Adesso c’è Pirlo, un allenatore con buone prospettive ma che ancora deve dimostrare tantissimo.

Il futuro di Allegri

Dovrebbe essere l’ultima stagione da ‘disoccupato’ per Massimiliano Allegri, ma potrebbe subentrare a stagione in corso in caso di esonero eccellente. Continuano a circolare voci su interessi dalla Premier League, il tecnico è stuzzicato dall’idea come confermato in un’intervista al ‘The Times’: “In Italia sono stato al Milan per quattro anni e alla Juventus per cinque. Ora mi aspetto di lavorare ancora in Italia, ma è difficile, o in Inghilterra. Il calcio inglese sta migliorando perché ci sono molti allenatori stranieri. L’Inghilterra ora è più sofisticata e più tattica, ma continua a rispettare la tradizione del suo calcio”.

Il commento su Cristiano Ronaldo

Elogi nei confronti di Cristiano Ronaldo. “Ho avuto molti giocatori forti, con una mentalità forte. Difensori come Chiellini e Nesta, centrocampisti come Gattuso e Seedorf, attaccanti come Ibrahimovic e Ronaldo. Ma per mentalità CR7 è il migliore, ha una testa diversa da tutti gli altri”.