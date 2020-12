E’ arrivata una sentenza pesante che riguarda lo sport in Russia: squalifica fino il 16 dicembre del 2022 per violazioni al codice antidoping, gli atleti non potranno prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo del 2021 e ai Giochi invernali di Pechino del 2022. E’ quanto è stato deciso dal Tribunale Arbitrale dello Sport, la squalifica è stata comunque dimezzata rispetto alla proposta di 4 anni del 9 dicembre del 2019 dall’agenzia mondiale antidoping (Wada).

La squalifica della Russi, i dettagli

Secondo gli ultimi dettagli, il gruppo di esperti scientifici del Tas ha confermato all’unanimità che l’agenzia russa anti-doping Rusada non è conforme al codice mondiale anti-doping, è quanto emerso dopo lo scandalo dei controlli truccati. Gli atleti russi potranno presentarsi come neutri. “Affinche’ la Rusada venga reintegrata deve rispettare e osservare integralmente durante il biennio tutte le indicazioni e pagare i contributi previsti”, si legge nella decisione del Tas.