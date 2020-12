La Serie A si prepara per la nuova giornata del campionato, nel frattempo la Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi fino alla decima giornata di ritorno. Il torneo entra sempre più nel vivo, in particolar modo è sempre più bella la corsa alla vittoria dello scudetto, sono tante le squadre in gioco. Al momento in vetta c’è il Milan, ma i rossoneri sono in grande difficoltà, la Juventus ha le possibilità di ripetersi, l’Inter ha la rosa per chiudere al primo posto. Possibili outsider anche Napoli e Roma che stanno disputando una stagione al di sopra delle aspettative.

Serie A, anticipi e posticipi fino alla 10ª giornata di ritorno

17a giornata andata

Sabato 9 gennaio

ore 15.00 Benevento- Atalanta

ore 18.00 Genoa-Bologna

ore 20.45 Milan-Torino

Domenica 10 gennaio

ore 12.30 Roma-Inter

ore 18.00 Fiorentina-Cagliari

ore 20.45 Juventus-Sassuolo

Lunedì 11 gennaio

ore 20.45 Spezia-Sampdoria

18a giornata andata

Venerdì 15 gennaio

ore 20.45 Lazio-Roma

Sabato 16 gennaio

ore 15 Bologna-Hellas Verona

ore 18.00 Torino-Spezia

ore 20.45 Sampdoria-Udinese

Domenica 17 gennaio

ore 12.30 Napoli-Fiorentina

ore 18.00 Atalanta-Genoa

ore 20,45 Inter-Juventus

Lunedì 18 gennaio

ore 20.45 Cagliari-Milan

19a giornata andata

Venerdì 22 gennaio

ore 20.45 Benevento-Torino

Sabato 23 gennaio

ore 15.00 Roma- Spezia

ore 18.00 Milan-Atalanta

ore 18.00 Udinese-Inter

ore 20.45 Fiorentina-Crotone

Domenica 24 gennaio

ore 12.30 Juventus-Bologna

ore 18.00 Lazio-Sassuolo

ore 20,45 Parma-Sampdoria

1a giornata ritorno

Venerdì 29 gennaio

ore 20.45 Torino-Fiorentina

Sabato 30 gennaio

ore 15.00 Bologna-Milan

ore 15.00 Cagliari-Sassuolo

ore 15.00 Crotone-Genoa

ore 18.00 Sampdoria-Juventus

ore 20.45 Inter-Benevento

Domenica 31 gennaio

ore 12.30 Spezia-Udinese

ore 18.00 Napoli Parma

ore 20.45 Roma-Hellas Verona

2a giornata di ritorno

Venerdì 5 febbraio

ore 20.45 Fiorentina-Inter

ore 20.45 Milan-Crotone

Sabato 6 febbraio

ore 15.00 Atalanta-Torino

ore 15.00 Sassuolo-Spezia

ore 18.00Juventus-Roma

ore 20.45 Genoa-Napoli

Domenica 7 febbraio

ore 12.30 Benevento-Sampdioria

ore 18.00 Parma-Bologna

ore 20.45 Lazio-Cagliari

3a giornata di ritorno

Venerdì 12 febbraio

ore 20.45 Bologna-Benevento

Sabato 13 febbraio

ore 15.00 Torino-Genoa

ore 18.00 Napoli-Juventus

ore 20.45 Spezia-Milan

Domenica 14 febbraio

ore 12.30 Roma-Udinese

ore 18.00 Crotone-Sassuolo

ore 20.45 Inter-Lazio

Lunedì 15 febbraio

ore 20.45 Hellas Verona-Parma

4a giornata ritorno

Venerdì 19 febbraio

ore 18.30 Fiorentina-Spezia

ore 20.45 Cagliari-Torino

Sabato 20 febbraio

ore 15.00 Lazio-Sampdoria

ore 18.00 Genoa-Hellas Verona

ore 20.45 Sassuolo-Bologna

Domenica 21 febbraio

ore 12.30 Parma-Udinese

ore 18.00 Atalanta-Napoli

ore 20.45 Benevento-Roma

Lunedì 22 febbraio

ore 20.45 Juventus-Crotone

5a giornata ritorno

Venerdì 26 febbraio

ore 20.45 Torino-Sassuolo

Sabato 27 febbraio

ore 15.00 Spezia-Parma

ore 18.00 Bologna-Lazio

ore 20.45 Hellas Verona-Juventus

Domenica 28 febbraio

ore 12.30 Sampdoria-Atalanta

ore 18.00 Napoli-Benevento

ore 20.45 Roma-Milan

6a giornata ritorno (orario da definire)

Martedì 2 marzo

Lazio-Torino

Juventus-Spezia

Mercoledì 3 marzo

Sassuolo-Napoili

Giovedì 4 marzo

Parma-Inter

7a giornata ritorno

Sabato 6 marzo

ore 15.00 Spezia-Benevento

ore 18.00 Udinese-Sassuolo

ore 20.45 Juventus-Lazio

Domenica 7 marzo

ore 12.30 Roma-Genoa

ore 18.00 Sampdoria-Cagliari

ore 20.45 Napoli-Bologna

Lunedì 8 marzo

20.45 Inter-Atalanta

8a giornata ritorno

Venerdì 12 marzo

ore 15.00 Lazio-Crotone

ore 20.45 Atalanta-Spezia

Sabato 13 marzo

ore 15.00 Sassuolo-Hellas Verona

ore 18.00 Benevento-Fiorentina

ore 20.45 Genoa-Udinese

Domenica 14 marzo

12.30 Bologna-Sampdoria

18.00 Cagliari-Juventus

20.45 Milan-Napoli

9a giornata di ritorno

Venerdì 19 marzo

ore 20.45 Parma-Genoa

Sabato 20 marzo

ore 15.00 Crotone-Bologna

ore 18.00 Spezia-Cagliari

ore 20.45 Inter-Sassuolo

Domenica 21 marzo

ore 12.30 Hellas Verona-Atalanta

ore 18.00 Fiorentina-Milan

ore 20.45 Roma-Napoli

10a giornata ritorno

Sabato 3 aprile

ore 12.30 Milan-Sampdoria

ore 18.00 Torino-Juventus

ore 20.45 Bologna-Inter