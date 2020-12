Attesa finita per i sorteggi di Europa League, la competizione entra sempre più nel vivo e può regalare tante soddisfazioni alle squadre italiane. Sono tre ancora i club di Serie A in corsa: Milan, Napoli e Roma. Percorso molto importante per la squadra di Stefano Pioli che ha vinto il girone senza grossi problemi, stesso discorso per la squadra di Fonseca. Qualche difficoltà per gli azzurri che si sono giocati la qualificazione negli ultimi 90 minuti. I club italiani si trovano in prima fascia e si candidano ad essere protagonisti per i sedicesimi di finale. Il Milan dovrà vedersela con la Stella Rossa, la Roma con il Braga. Infine il Napoli contro il Granada.

Sorteggi Europa League, le fasce

TESTE DI SERIE

Ajax (Olanda)

Arsenal (Inghilterra)

Bayer Leverkusen (Germania)

Club Brugge (Belgio)

Dinamo Zagabria (Croazia)

Hoffenheim (Germania)

Leicester (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Milan (Italia)

Napoli (Italia)

Psv Eindhoven (Olanda)

Rangers Glasgow (Scozia)

Roma (Italia)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Tottenham (Inghilterra)

Villarreal (Spagna)

NON TESTE DI SERIE

Anversa (Belgio)

Benfica (Portogallo)

Braga (Portogallo)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Granada (Spagna)

Krasnodar (Russia)

Lille (Francia)

Maccabi Tel Aviv (Israele)

Molde (Norvegia)

Olympiacos (Grecia)

Real Sociedad (Spagna)

Salisburgo (Austria)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)

Stella Rossa (Serbia)

Wolfsberger (Austria)

Young Boys (Svizzera)

Sorteggi Europa League, il regolamento

Ciascuna delle teste di serie verrà accoppiata con una non testa di serie, le prime giocheranno in casa la partita di ritorno. Non si potranno incontrare squadre provenienti dallo stesso girone e della stessa Nazione. Le partite di andata si disputeranno il 18 febbraio, quelle di ritorno il 25.

