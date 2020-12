L’Italia è stata protagonista di un percorso molto importante con Roberto Mancini in panchina. Il Ct è arrivato tra lo scetticismo generale, ma è riuscito a convincere tutti grazie ad un lavoro eccezionale. Il merito è stato ovviamente anche della squadra, le qualità nei calciatori italiani non sono mai mancate. Le ultime partite sono state molto positive ed il gruppo azzurro si candida ad essere grande protagonista anche per il prossimo Europeo. Non parte da favorito, ma può togliersi tantissime soddisfazioni.

Il sorteggio di Nations League

Nel frattempo è stato effettuato il sorteggio delle semifinali di Nations League. L’Italia dovrà vedersela contro la Spagna, un avversario sicuramente forte ma comunque alla portata. La gara si disputerà a San Siro il 6 ottobre, mentre l’altra sfida metterà di fronte Belgio e Francia che giocheranno allo Stadium di Torino.

Italia-Spagna, 6 ottobre 2021 (San Siro, Milano)

Belgio-Francia, 7 ottobre 2021 (Allianz Stadium, Torino)

Saranno Italia, Spagna, Belgio e Francia a contendersi la vittoria finale e tra queste squadre uscirà il nome che prenderà lo scettro del Portogallo. Le sfide si giocheranno in Italia, si tratta di una grande soddisfazione considerando l’importanza dell’evento.