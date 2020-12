Il percorso dell’Italia è sempre più convincente, la squadra di Roberto Mancini può togliersi tantissime soddisfazioni. Il Ct della Nazionale attende il sorteggio di domani a Zurigo per conoscere la sua strada verso Qatar 2022: gli azzurri contro Svezia, Russia, Slovenia e Armenia oppure contro Romania, Islanda, Lussemburgo e Andorra. Si spera nella mano amica di Daniele De Rossi, l’ex centrocampista parteciperà al sorteggio.

La Fifa ha deciso di procedere con il sorteggio tramite una cerimonia in teleconferenza per definire i 10 gironi europei, tra queste usciranno le 13 qualificate alla prossima coppa del Mondo. L’edizione invernale sarà inedita: 10 saranno le prime del girone, tre usciranno dai play off tra le 4 migliori seconde e le due migliori di Nations League non qualificate.

I criteri di sorteggi al Mondiale in Qatar

L’Italia avrà il vantaggio di un girone a cinque squadre invece di sei, il sorteggio dovrà tenere conto di alcuni paletti: Mikhtariyan non potrà incrociarsi con l’Azerbaijan, saranno vietati l’incrocio Spagna-Gibilterra e quelli tra Kosovo da una parte e Serbia, Bosnia e Russia dall’altra, e anche tra Russia e Ucraina.