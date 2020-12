Ci siamo per il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, l’Italia si candida ad essere una potenziale protagonista. Il rendimento della squadra di Roberto Mancini è stato fino al momento molto importante, il Ct è arrivato tra lo scetticismo ma si è confermato un grandissimo allenatore. E’ riuscito a portare entusiasmo dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia, adesso sta preparando il prossimo Europeo con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile. Ma prima c’è da scoprire il girone per il mondiale 2022 in Qatar. Segui il sorteggio in diretta su CalcioWeb.

Le squadre saranno divise 10 gruppi: 5 da 6 nazionali, 5 da 5 nazionali. Italia, Spagna, Francia e Belgio finiranno nei gruppi da 5 squadre. Si qualificano in Qatar le 10 vincenti dei gruppi.

Fascia 1: Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda.

Fascia 2: Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania.

Fascia 3: Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, Grecia, Finlandia.

Fascia 4: Bosnia, Slovenia, Montenegro, Macedonia del Nord, Albania, Bulgaria, Israele, Bielorussia, Georgia e Lussemburgo.

Fascia 5: Armenia, Cipro, Fær Øer, Azerbaigian, Estonia, Kazakhstan, Kosovo, Lituania, Lettonia, Andorra.

Fascia 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibilterra, San Marino.