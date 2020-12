Sono stati richiesti approfondimenti sulle condizioni di salute del portiere Etrit Berisha. L’estremo difensore è stato un assoluto protagonista della stagione della Spal, dopo l’amara retrocessione in Serie B e l’inizio da dimenticare, la squadra ha recuperato terreno: è reduce da una serie di vittorie che hanno permesso di recuperare terreno in classifica.

Nelle prossime gare non potrà contare su Berisha, il calciatore è risultato positivo al Coronavirus e come comunicato proprio dalla Spal è stato necessario il ricovero in ospedale.

Il comunicato della Spal sulle condizioni di Berisha

“S.P.A.L. srl comunica che a seguito della positività al Covid-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il portiere biancazzurro Etrit Berisha è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici”.