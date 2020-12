Ultima partita della fase a gironi di Europa League, inutile ai fini della classifica la sfida tra Sparta Praga e Milan. Il migliore in campo è ancora Hauge, è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La squadra di Stefano Pioli si conferma in grandissima forma, il tecnico ha deciso di schierare una squadra con ampio turnover, l’11 rossonero ha fatto vedere ottime manovre. Il migliore in campo è stato Hauge, il norvegese è andato in gol al 23′. Nella ripresa gli ospiti controllano, espulsione di Plechaty. Finisce 0-1, il Milan supera il turno con 13 punti ed al primo posto.

Sparta Praga-Milan, le pagelle di CalcioWeb

SPARTA PRAGA (3-5-2): Heca 6; Vitik 5, Plechaty 4.5, Lischka 5.5; Wiesner 5, Sacek 5.5, Soucek 6, Karabec 5.5, Polidar 5.5; Minchev 5.5, Plavsic 6.5. Allenatore: Vaclav Kotal.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu 6.5; Dalot 6, Duarte 6, Kalulu 6.5, Conti 6.5; Krunic 6.5, Tonali 6.5, Maldini 6.5 (dal 78′ Kessie s.v.); Hauge 7.5 (dal 90′ Diaz s.v.); Colombo 6 (dal 67′ Leao 6), Castillejo 6. Allenatore: Stefano Pioli.