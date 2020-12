Il giudice sportivo ha comunicato l’elenco degli squalificati dopo l’ultima giornata in Serie A. Il turno ha fornito interessanti indicazioni, la corsa per la vittoria dello scudetto è sempre più bella. Frena il Milan che ha ripreso il Parma solo nel finale, ne approfittano Juventus, Napoli, Inter e Atalanta che hanno conquistato i tre punti. Molto bene anche la Roma che ha dominato contro il Bologna. Tonfo casalingo della Lazio che ha perso contro il Verona, nello scontro salvezza blitz dell’Udinese contro il Torino.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 14 dicembre 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.51 odierne) in merito alla condotta del calciatore Bryan Cristante (Soc. Roma) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 23° del primo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

delibera di sanzionare il calciatore Bryan Cristante (Soc. Roma) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HARASLIN Lukas (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AKPA AKPRO Jean Daniel D (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGALLAN Lisandro (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

THORSBY Morten (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).