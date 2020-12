Il gol di Wamangituka ha fatto in breve tempo il giro del web. Si è giocata una bellissima giornata valida per la Bundesliga, il campionato entra sempre più nel vivo. In vetta alla classifica il torneo è più equilibrato del previsto con il Bayern Monaco che non riesce a scappare, non sono mancate le sorprese con Leverkusen e Lipsia che sono in corsa per obiettivi importanti, ma la squadra più pericolosa è sicuramente il Borussia Dortmund.

Il gol di Wamangituka

Ma l’episodio che ha fatto il giro del web si è verificato durante la partita tra Werder Brema e Stoccarda, la partita si è conclusa sul risultato di 1-2. Il grande protagonista è stato Wamangituka, autore di una doppietta: il primo gol su calcio di rigore ed il secondo in contropiede. Proprio il raddoppio ha fatto il giro del web, l’attaccante si è involato nella metà campo ospite, si è fermato sulla linea di porta e si è preso gioco degli avversari, rallentando e aspettando il rientro dei calciatori del Werder Brema, poi ha depositato il pallone in rete. I padroni di casa si sono scagliati contro il classe 1999 e successivamente l’arbitro ha estratto il cartellino giallo. In basso il video.