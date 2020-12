La storia di Maradona, il viaggio nella prima vera casa di Diego Armando [VIDEO]

Il mondo del calcio continua a piangere la morte di Diego Armando Maradona. Si cerca ancora di fare luce sul decesso del calciatore più forte della storia, sono ancora tanti i dubbi soprattutto sugli ultimi giorni di vita dell’ex Pibe de Oro. Sono arrivate tantissime reazioni, messaggi di cordoglio ma anche offese per la vita oltre ogni limite. Nel frattempo Sky Tg 24 ha pubblicato uno speciale con il viaggio nella prima vera casa dell’argentino, tutti i retroscena su uomo che ha fatto la storia dello sport e non solo. In basso il video sulla vita di Maradona.