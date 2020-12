Sono giorni di grande tensione per il Papu Gomez. Il calciatore dell’Atalanta è stato ‘vittima’ del Tapiro d’Oro consegnato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia e la vicenda è diventata un vero e proprio giallo. Tutto è nato dalla lite tra l’argentino e l’allenatore Gasperini nell’intervallo della partita di Champions League contro il Midtyjlland, sarebbero volate parole grosse e non solo. La decisione del tecnico è stata quella di mettere sempre più da parte il Papu fino alla mancata convocazione nella gara contro la Roma. Adesso si è messo a cercare una nuova destinazione, con tante squadre di Serie A pronte ad assicurarsi le prestazioni del forte giocatore.

Papu Gomez, il giallo del Tapiro d’Oro

Nel frattempo è sempre più giallo sul Tapiro d’Oro consegnato al Papu Gomez. Striscia la Notizia ha mandato in onda il servizio, effettivamente il calciatore dell’Atalanta non ha accettato il ‘premio’ e non è sceso nemmeno dall’auto. Il Tapiro d’Oro è stato poi scagliato in terra, ma le immagini non hanno ripreso l’autore del gesto, Gomez ha negato di essere stato lui.

Nel frattempo l’Atalanta è furiosa per l’episodio, Valerio Staffelli è infatti entrato nel centro sportivo senza autorizzazione, l’accusa è quella di aver violato un luogo privato.