Diego Armando Maradona è stato un idolo per quasi tutti i calciatori del mondo, in particolar modo per l’attaccante del Napoli Insigne che ha deciso di farsi un tatuaggio in suo onore. La morte dell’ex Pibe de Oro ha sconvolto il giocatore azzurro, i primi giorni sono stati veramente difficili. Poi è riuscito a mettere la giusta cattiveria in campo, è stato protagonista di ottime partite, forse le migliori della stagione e ha realizzato due gol ‘alla Maradona’: è stato il giusto omaggio per un uomo che ha fatto la storia della città di Napoli.

Il tatuaggio di Insigne per Maradona

Sul web sta circolando un video che riguarda l’attaccante del Napoli Insigne. Il giocatore si è tatuato il volto dell’ex Pibe de Oro sulla coscia sinistra, un gesto veramente commovente: Maradona è ritratto mentre esulta. In basso il video con il tatuaggio di Insigne.