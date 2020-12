Il Torino sta pensando all’esonero dell’allenatore Giampaolo. Il club granata è reduce da una brutta prestazione contro l’Udinese, ennesima sconfitta per i granata e la situazione di classifica è sempre più delicata. Il rendimento è stato disastroso, il Torino ha collezionato appena 6 punti in 11 partite, percorso da retrocessione diretta. I granata hanno vinto una volta, poi tre pareggi. Anche nella gara di oggi sono emersi seri problemi dal punto di vista del gioco, il valore della rosa non è di certo da sottovalutare.

D’Aversa come possibile sostituto di Giampaolo

Sono ore di riflessione dopo il ko interno contro l’Udinese. Molto probabilmente il presidente Cairo si prenderà tutta la notte per decidere sulle sorti dell’allenatore, ma il rischio esonero è molto alto. Potrebbe salvarsi solo perché si torna subito in campo per il turno infrasettimanale, il Torino impegnato sul difficile campo della Roma. Il nome in pole per l’eventuale sostituto è quello di D’Aversa, l’ex allenatore del Parma sembra il profilo più interessante tra quelli liberi, ancora non è partita una vera e propria trattativa, ma l’interesse è sicuramente forte.