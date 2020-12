Il Torino si prepara per la partita del campionato di Serie A contro il Bologna, l’intenzione è quella di conquistare i tre punti. La classifica fa veramente paura, il rendimento è stato deludente, in 12 partite è stata conquistata solo una vittoria. Adesso serve la vittoria contro l’11 di Mihajlovic per muovere la classifica e per evitare l’esonero dell’allenatore Giampaolo. Nelle ultime ore sono circolate voci sullo spogliatoio, dai casi Sirigu e Izzo che non sono stati presi in considerazione nell’ultima partita, addirittura si è parlato di una lite tra Sirigu e Belotti.

Il comunicato del Torino

Proprio su quest’ultimo episodio il Torino ha deciso di alzare la voce, è stato pubblicato un comunicato molto duro sul sito ufficiale, si è deciso di prendere dei provvedimenti.

“Il Torino FC comunica di aver dato mandato ai propri legali per tutelare l’immagine della Società e dei suoi tesserati in merito alle illazioni, infondate e destabilizzanti, apparse in questi ultimi giorni”.