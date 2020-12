Ancora defezioni in Premier League, un’altra partita del campionato inglese è stata posticipata. Non si disputerà Tottenham-Fulham, la gara era prevista per le ore 19 italiane. Deve ancora rimandare la gioia con la vittoria la squadra di Josè Mourinho, gli Spurs mancano l’appuntamento con i tre punti da 4 partite (2 vittorie e 2 sconfitte) e hanno perso posizioni preziose in classifica.

Tottenham-Fulham posticipata

La partita Tottenham-Fulham è stata posticipata. L’ultimo giro di test per la squadra ospite ha evidenziato alcune positività all’interno del gruppo squadra, nel dettaglio sia calciatori che staff. Il club londinese ha così chiesto alla lega inglese il rinvio della partita, la richiesta è stata accettata. “La Premier League è fiduciosa che il protocollo Covid-19 consentirà la regolare prosecuzione del calendario. La data del recupero di Tottenham-Fulham sarà comunicata appena possibile”.