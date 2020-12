E’ stata rinviata la partita del campionato di Serie A tra Udinese e Atalanta. Si sta giocando la decima giornata del massimo torneo italiano, le prime partite hanno fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Percorso molto diverso per le due squadre e obiettivi opposti, i bianconeri sono in corsa per la salvezza mentre i nerazzurri puntano le posizioni altissime.

Udinese-Atalanta rinviata

Nel frattempo la partita del campionato di Serie A tra Udinese e Atalanta è stata rinviata. Il motivo? Su Udine si è abbattuto un nubifragio ed il campo era praticamente impraticabile. Diversi tentativi da parte dell’arbitro, ma il pallone non rimbalzava. Ancora incertezza sulla data del recupero, molto probabilmente nel 2021.