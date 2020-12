Udinese-Atalanta in ritardo nella giornata valida per il campionato di Serie A. Si gioca un turno molto importante per il massimo torneo italiano, la stagione entra sempre più nel vivo. Nel frattempo non è iniziata la partita tra i bianconeri e i nerazzurri a causa di un nubifragio che si è abbattuto su Udine. Il campo è praticamente impraticabile, previsto un nuovo consulto tra l’arbitro ed i calciatori a breve. Gli operatori sono all’opera per provare a rendere agibile il terreno di gioco. Tra qualche minuto un nuovo aggiornamento.

Ultim’ora: rinviata Udinese-Atalanta

E’ ufficiale: la partita del campionato di Serie A tra Udinese e Atalanta è stata rinviata. Il motivo? Su Udine si è abbattuto un nubifragio ed il campo era praticamente impraticabile. Diversi tentativi da parte dell’arbitro, ma il pallone non rimbalzava. Ancora incertezza sulla data del recupero, molto probabilmente nel 2021.