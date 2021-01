La Juventus ha chiuso un innesto sul calciomercato, è fatta per Abdoulaye Dabo, un giovane talento in grado di essere subito decisivo in un campionato difficile come quello italiano. I bianconeri continuano la ricerca di calciatori in grado di rappresentare il futuro del club, puntano giocatori già pronti e capaci di fare la differenza, ma si guarda con attenzione a futuri prospetti. E’ il caso di Abdoulaye Dabo, arriva in prestito dal Nantes e ha già sostenuto le visite mediche. Concluderà la stagione con l’Under 23 e verrà valutato in vista della prossima stagione, i bianconeri possono vantare anche un diritto di riscatto.

Chi è Abdoulaye Dabo

Abdoulaye Dabo è un nuovo calciatore della Juventus. L’obiettivo è quello di imporsi nel calcio italiano e garantirsi la permanenza con il club bianconero anche per il futuro. Si tratta di un calciatore esterno che può giocare sia in attacco che a centrocampo, può rappresentare un jolly interessante per la squadra del futuro. La sua caratteristica è quella di partire dalla sinistra, ma può essere decisivo anche da destra ed in fase centrale. E’ nato in Francia, ma è di origini guineane. La sua carriera è iniziata con il Nantes, il 4 ottobre 2017 ha firmato il primo contratto da professionista: dopo l’inizio dalle giovanili fino all’Under 19 è stato preso in considerazione anche per la prima squadra. Adesso l’occasione della vita, la Juventus. In basso il VIDEO, il calciatore è arrivato in Italia per le visite mediche.