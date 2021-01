Aleksandr Kokorin ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina ed è pronto ad arrivare nel campionato di Serie A. Il club viola sta disputando una stagione sicuramente negativa e ha bisogno di rinforzi per provare a risollevare il campionato nella seconda parte, l’intenzione è quella di raggiungere una salvezza tranquilla. Impennata nelle ultime ore con lo Spartak Mosca, l’intesa totale è stata raggiunta. Si tratta di un colpo importante per l’allenatore Cesare Prandelli, la squadra ha fatto tantissima fatica in attacco. Non è da escludere un altro innesto dopo Kokorin, la dirigenza viola continua a muoversi senza sosta.

Chi è Aleksandr Kokorin

Aleksandr Kokorin è un calciatore russo, attaccante. Si tratta di un calciatore di movimento, è dotato di grande qualità e velocità. E’ agile e bravissimo anche in zona gol, il suo ruolo principale è quello al fianco di un altro attaccante. Si disimpegna bene anche da prima punta ed in zona esterna. La prima esperienza è stata quella con la Dinamo Mosca, si mette in mostra e viene chiamato dallo Zenit. L’avventura è stata di alti e bassi, viene ceduto in prestito al Soči. Firma un triennale con lo Spartak Mosca. Protagonista anche con la Nazionale russa dall’Under 19 alla prima squadra.

Kokorin ha affrontato anche controversie fuori dal campo. Nel 2014 sono state pubblicate delle foto che ritraevano il giocatore in compagnia di due spogliarelliste. Nel 2018 è stato arrestato per aver aggredito un funzionario pubblico in un ristorante a Mosca, è stato condannato in via definitiva a 1 anno e 6 mesi di carcere. Il 17 settembre 2019 è uscito di prigione. Adesso una nuova occasione, quella con la Fiorentina.