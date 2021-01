E’ considerato un ottimo prospetto e sembra pronto al grande salto con la maglia della Juventus. Stiamo parlando di Alessandro Di Pardo, giovane centrocampista bianconero che si è messo in mostra con l’Under 23. I bianconeri hanno iniziato un nuovo progetto e l’idea di puntare su Andrea Pirlo è arrivata anche per provare a mettere in mostra giovani talenti da lanciare in prima squadra. L’ex centrocampista guarda con grande attenzione anche alla seconda squadra e sembrano già tanti i calciatori in grado di essere convocati con i grandi. E’ pronto al debutto anche Alessandro Di Pardo.

Chi è Alessandro Di Pardo

Alessandro Di Pardo è un centrocampista della Juventus U23, già nel giro della prima squadra. E’ un classe 1999 ed è considerato un futuro campione, può ancora contare su importanti margini di miglioramento. Le prime esperienze si sono registrate nelle giovanili di Rimini e Spal, si mette in mostra e viene chiamato dalla Juventus. Gioca con l’Under 23 e si conferma sempre uno dei migliori. Protagonista anche con la Nazionale italiana, dall’Under 18 fino all’Under 20. Si tratta di un vero e proprio jolly, può essere impiegato in diversi ruoli: è un esterno di centrocampo, ma può giocare anche in posizione centrale e da terzino di destra.