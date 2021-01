Il Papu Gomez ha lasciato l’Italia ed è volato in Spagna per iniziare la nuova avventura con la maglia del Siviglia, prima della partenza non ha risparmiato qualche frecciatina: “lasciare questo paese dopo tanti anni, questa città. Sono triste e anche contento. Sono sensazioni strane”. Il calcio italiano perde un calciatore fortissimo in grado di fare la differenza per qualità ed esperienza. L’addio era ormai inevitabile dopo la lite con l’allenatore Gasperini e anche con la dirigenza e con i tifosi il rapporto era ormai compromesso.

La risposta di Gasperini

L’Atalanta si prepara per la partita di Coppa Italia contro la Lazio e, alla vigilia, il tecnico Gasperini ha affrontato anche l’argomento Gomez a Rai Sport: “Lui ha dato tantissimo all’Atalanta, aiutandola a crescere. Ma ora la squadra è nelle condizioni di poter camminare con le proprie gambe, a Gomez non posso che augurare il meglio: va in una squadra molto forte che gioca la Champions ed è un bel palcoscenico per lui. Sarà una grande esperienza per lui”.