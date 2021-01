Mario Balotelli fa sempre molto discutere. L’attaccante ha iniziato una nuova esperienza con il Monza con l’obiettivo di trascinare la squadra alla promozione nel campionato di Serie A. L’impatto è stato subito positivo con il gol all’esordio, poi un infortunio che lo costringerà a saltare anche la partita di campionato contro il Cosenza. Nel frattempo continuano a circolare voci sul suo conto, l’ultima riguarda un presunto gossip con Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, modella, web influencer con il sogno di diventare un’attrice famosa.

Balotelli sbotta su social

Mario Balotelli si conferma senza peli sulla lingua, l’attaccante del Monza ha pubblicato un messaggio durissimo sui profili social.

“Quindi così sarei in prigione? Ahah. Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza tornare e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inesistenti! Piuttosto sostenete e tifate Monza che questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip! Buona giornata e spero che sia stato chiaro”. Balotelli dunque non risparmia nessuno, l’ultimo attacco è durissimo: l’obiettivo di SuperMario è solo quello di pensare al campo e trascinare il Monza verso obiettivi importanti.