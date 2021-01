Il Milan rischia ma conferma di essere una squadra in grado di poter vincere lo scudetto: è quanto emerso dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. E’ andata in archivio la partita delle 18 valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Stefano Pioli in campo contro il Benevento. Inizio sprint degli ospiti che passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Kessie, il Benevento non demorde e trova il palo con Insigne. Poi l’episodio che può cambiare la partita, espulsione di Tonali per un intervento durissimo. Inzaghi prova il tutto per tutto, ma è il Milan a raddoppiare con una magia dell’attaccante Leao. Caprari calcia fuori un calcio di rigore e per il Benevento è praticamente impossibile recuperare. Finisce 0-2.

Benevento-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Benevento (4-3-2-1): Montipó 5; Letizia 6.5, Tuia 5 (dal 62′ Foulon 6), Glik 6, Barba 5.5; Hetemaj 6 (dal 46′ Moncini 5.5), Schiattarella 6.5, Ionita 6; Insigne 6 (dall’82’ Sau s.v.), Caprari 4.5 (dall’82’ Di Serio s.v.); Lapadula 6. ALL.: Inzaghi

Milan (4-2-3-1): Donnarumma 7; Calabria 6 (dall’81’ Conti s.v.), Kjaer 7 (dall’81’ Kalulu s.v.), Romagnoli 6, Dalot 6; Tonali 4, Kessie 7; Brahim Diaz 6 (dal 36′ Krunic 5.5), Calhanoglu 6, Rebic 6.5 (dal 70′ Castillejo 6); Leao 7. ALL.: Pioli.