Zlatan Ibrahimovic ha fallito un altro calcio di rigore nel campionato di Serie A, i tiri dal dischetto rappresentano sicuramente un punto debole dello svedese in questa stagione. Si sta giocando il secondo match della 20esima giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Bologna che si affrontano in una sfida importante per gli obiettivi di scudetto e salvezza.

La squadra di Stefano Pioli si procura un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Ibrahimovic, lo svedese si fa ipnotizzare da Skorupski, in ribattuta Rebic porta in vantaggio gli ospiti. Siparietto prima del penalty, come riportato da Alessandro Alciato di Sky Sport, il serbo rivolgendosi al proprio portiere ha lanciato una frecciata: “stai tranquillo, che non li sa tirare”,