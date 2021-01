Paolo Bonolis è un grande tifoso dell’Inter e non è mai banale, il conduttore televisivo ha lanciato una frecciata nei confronti del Milan. La corsa per lo scudetto è bellissima, i rossoneri guidano la classifica dopo un girone d’andata veramente entusiasmante, i nerazzurri però non mollano e sono in grado di lottare fino alla fine. Occhio sempre alla Juventus che sembra in grandissima ripresa dopo qualche passo falso di troppo.

La frecciata di Bonolis al Milan

Intervistato da Sky Sport Paolo Bonolis ha lanciato frecciate nei confronti del Milan: “l’Inter non ha il problema delle coppe e questo a lungo andare può pesare, ma ancora è lunga e ci sono tante squadre che lottano. Il Milan? Chiunque con 14 rigori nel girone d’andata sarebbe primo in classifica. Inter secondo me è favorita, poi Atalanta, Juve e Milan la mia griglia”.

Poi sul caso Ibra-Lukaku: “cavalcata con ipocrisia dall’informazione, un eccesso di attenzione su una cosa banale che succede sempre sui campi di calcio. Sanchez-Dzeko? Sarebbe stato uno scambio probabilmente utile a entrambi a livello tattico. A livello economico altra faccia. Dzeko vive un disagio particolare a Roma, non si fa. Sarei stato contento, ma stiamo parlando di due ottimi giocatori. Messi? Ha guadagnato tanto ma bisogna capire quanto ha fatto guadagnare con la sua prestazione”.