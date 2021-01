Si sono concluse le partite delle 15 valide per la 15esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Cagliari e Napoli in una gara che ha fornito interessanti indicazioni in vista della seconda parte di stagione. Tanti voti positivi, come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Colpo grosso della squadra di Gennaro Gattuso che si candida ad essere sempre più protagonista. Il vero protagonista è stato Zielinski, il centrocampista autore di una doppietta, in particolar modo bellissimo il secondo gol. Il momentaneo pareggio di Joao Pedro non basta per conquistare un risultato positivo per Di Francesco. Nel finale la chiude Lozano poi Insigne su rigore per il definitivo 1-4.

Cagliari-Napoli, le pagelle di CalcioWeb

Cagliari (4-2-3-1): Cragno 6.5; Zappa 5.5, Ceppitelli 5, Walukiewicz 5, Lykogiannis 4; Nandez 5.5, Marin 5; Pereiro 5.5 (dal 59′ Tramoni 5.5), Joao Pedro 7 (dall’83’ Caligara s.v.), Sottil 5.5 (dal 68′ Tripaldelli 5.5); Simeone 5 (dall’83’ Pavoletti s.v.). All.: Di Francesco.

Napoli (4-2-3-1): Ospina 6; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic 5.5, Manolas 6 (dall’87’ Rrahmani s.v.), Mario Rui 6 (dall’87’ Ghoulam s.v.); Bakayoko 6 (dall’87’ Lobotka s.v.), Fabian Ruiz 6.5; Lozano 7, Zielinski 8 (dal 77′ Elmas s.v.), Insigne 7.5, Petagna 6.5 (dal 77′ Politano s.v.). All.: Gattuso.