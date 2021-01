Il 2021 si può aprire veramente con il botto anche per le squadre italiane. Il calciomercato non è ancora partito ufficialmente, ma i club hanno iniziato a sondare il terreno per valutare le migliori occasioni anche dal punto di vista economico. La finestra di gennaio non dovrebbe regalare grossi colpi, anche considerando i problemi dal punto di vista economico, nati dalla pandemia del Coronavirus. Grande attenzione verso i calciatori in scadenza a giugno 2021 e pronti ad accordarsi già nei prossimi giorni con altri club, sono stati avviati alcuni contatti che potrebbero avere a breve esito positivo.

I calciatori in scadenza di contratto

Sono tanti i calciatori in scadenza di contratto e pronti a cambiare maglia per la prossima stagione. Anche i club di Serie A si sono messi in fila, in arrivo botti veramente clamorosi. Il nome più importante è sicuramente quello di Leo Messi, il rapporto tra l’argentino e il Barcellona è ormai compromesso, l’addio è molto probabile. In attacco figurano anche i nomi di Zlatan Ibrahimovic e del Kun Aguero, per il ruolo di portiere c’è grande incertezza sul milanista Donnarumma. Infine per la posizione centrocampista/trequarti figurano il romanista Mkhitaryan e Depay. I botti di Capodanno sono appena passati, quelli di calciomercato sono in arrivo.