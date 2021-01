Il weekend non frena le trattative di calciomercato, la sessione invernale entra sempre più nel vivo: non sono previsti grandi scossoni ma innesti in grado di aumentare la qualità e le rotazioni delle squadre. Si muovono le big del campionato, ma anche le medie e le piccole. Tutte le operazioni nel dettaglio.

BENATIA – L’ex Juventus può tornare in Italia. Negli ultimi giorni contatti con il Genoa, ma la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Benatia è il Parma. Il tecnico D’Aversa potrebbe avere a disposizione un calciatore di altissimo livello, il club lavora per convincere il difensore a lasciare il suo club attuale, l’Al-Duhail.

JUVENTUS – I bianconeri continuano la ricerca ad un attaccante. Il nome preferito da Andrea Pirlo è quello di Giroud ma l’accordo può andare in porto solo con un contratto di un anno e mezzo. L’alternativa è Scamacca, calciatore di proprietà del Sassuolo. La Juventus vorrebbe chiudere in prestito con diritto di riscatto, i neroverdi chiedono l’obbligo. Sono due gli ostacoli che allontanano la Vecchia Signora dal nuovo attaccante.

Calciomercato, le ultime trattative

ERIKSEN – Si muove qualcosa per il centrocampista che non rientra più nei piani dell’Inter. Contatti con alcuni club di Premier League che però non sono intenzionati ad andare oltre il prestito.

NAPOLI – Il club azzurro continua la ricerca ad un terzino di sinistro in grado di disimpegnarsi su tutta la fascia. Il nome è quello di Junior Firpo del Barcellona: si sta lavorando sulla formula del prestito.

TORINO – Sono in arrivo i rinforzi per il club granata, in grado di risollevare una stagione negativa e con il rischio retrocessione. La prossima settimana dovrebbe arrivare l’ok decisivo per Jasmin Kurtic. La trattativa con il Parma è ben avviata per 4 milioni di euro.