Calciomercato, la bomba dall’estero sul Milan. Mosse di Fiorentina, Torino, Verona e Cagliari

Ultimi giorni di calciomercato. La sessione invernale non è decollata, la pandemia da Coronavirus ha accentuato la crisi economica dei club italiani e per questo motivo si è deciso di provare a portare a termine delle trattative solo attraverso scambi. In particolar modo si muovono le medie e le piccole squadre con l’intenzione di svoltare la stagione nella seconda parte. Tutte le trattative nel dettaglio.

CAGLIARI – E’ una situazione sempre più calda per il club sardo che rischia seriamente la retrocessione. La dirigenza ha rinnovato il contratto dell’allenatore Di Francesco, nonostante il periodo veramente negativo. L’ex Sassuolo ha chiesto rinforzi, contatti avviati con lo svincolato Asamoah, l’intesa è vicina. Per il centrocampo il nome in pole è quello di Pulgar.

MILAN – Una bomba dall’estero che riguarda il club rossonero. Secondo voci provenienti dalla Spagna il Milan ha messo nel mirino Nasri, attualmente svincolato dopo l’esperienza all’Anderlecht. Si sta lavorando sull’ingaggio.

JUVENTUS – Il centrocampista Khedira non rientra più nei piani dei bianconeri e potrebbe lasciare l’Italia. Sono arrivate offerte da Turchia o Russia, ma il calciatore accetta solo Premier League o Bundesliga.

FIORENTINA – Fiducia ritrovata dopo il netto successo contro il Crotone, adesso il tecnico Prandelli ha bisogno almeno di una nuova pedina. L’obiettivo numero uno è Lazovic del Verona, ma la trattativa potrebbe andare in porto solo per la prossima stagione.

TORINO – La classifica continua ad essere pericolosa, nonostante il pareggio contro il Benevento. Contatto con il Genoa, l’obiettivo è il centrocampista Lerager.

VERONA-UDINESE – Mosse in attacco per le due squadre. Il Verona aspetta Lasagna, la trattativa con l’Udinese è stata già definita. I bianconeri hanno già individuato il sostituto: si tratta di Llorente del Napoli.