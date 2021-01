Il calciomercato entra sempre più nel vivo, si preannuncia una finestra scoppiettante nonostante qualche difficoltà dal punto di vista economico causata dalla pandemia del Coronavirus. Si muovono le squadre con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte della stagione, in particolar modo le big hanno in mente innesti in grado di fare la differenza.

JUVENTUS – Si complica il ritorno di Fabio Quagliarella per l’attacco. L’attaccante vorrebbe un contratto di un anno e 6 mesi, la Juventus è intenzionata a preparare l’offerta fino al termine della stagione. C’è in ballo anche un rinnovo con il club blucerchiato, la decisione definitiva è prevista entro i prossimi giorni. I nomi caldi sono sempre quelli di Giroud, Pavoletti e Pellé. Nel frattempo può tornare Luca Pellegrini, con Frabotta in direzione Cagliari.

Calciomercato, le squadre di media e bassa classifica

Tutti pazzi di Kouame: non solo il Torino, nelle ultime ore inserimento anche del Verona per l’attaccante della Fiorentina. Sorpresa in casa Genoa, si avvicina il ritorno di Sokratis Papastathopoulos, sarebbe un colpo di primissimo livello per una squadra in lotta per evitare la retrocessione. Il calciatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento. Il Bologna ha in mente di regalare a Sinisa Mihajlovic un nuovo attaccante, chiesto Torregrossa al Brescia. Il Benevento ha avvito i contatti con l’Inter per Pinamonti.