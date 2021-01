Il calciomercato entra sempre più nel vivo, un calciatore che potrebbe cambiare maglia è Memphis Depay. Si tratta di un giocatore in grado di fare la differenza in qualsiasi campionato, è seguito infatti dal Barcellona ma anche da alcuni club italiani. E’ l’indiscrezione lanciata direttamente da France Football: secondo voci provenienti dalla Francia anche Milan, Inter e Juventus hanno messo nel mirino il calciatore. I club italiani sono alla ricerca di un attaccante e la mossa non dovrà essere sbagliata, si sta cercando anche un affare dal punto di vista economico considerando il periodo di difficoltà dovuto alla pandemia da Coronavirus.

Chi è Memphis Depay

Si tratta di un calciatore olandese, attaccante del Lione, e della nazionale olandese. E’ un classe 1994, quindi nel periodo migliore della sua carriera. Può essere impiegato in tutti i ruoli dell’attacco, principalmente in quello di esterno sia a destra che a sinistra, ma anche alle spalle della punta oppure come centravanti. Inizia la carriera con la maglia del Psv, si mette in mostra come un calciatore di grande talento tanto da essere chiamato dal Manchester United per un’operazione da circa 30 milioni di euro. L’inizio della nuova esperienza è molto positivo, poi però perde posizioni. Deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo, conclude l’avventura dopo un anno e mezzo. E’ attualmente un calciatore del Lione, ma potrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta, non è da escludere un futuro in Serie A.