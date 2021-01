Penultimo giorno di calciomercato, domani si chiude la sessione che ha regalato poco spettacolo, gli affari si sono limitati al minimo a causa della pandemia da Coronavirus. I club continuano comunque a rimanere alla finestra e non sono da escludere delle sorprese nelle ultime ore di trattative.

JUVENTUS – E’ finita l’esperienza italiana del centrocampista Khedira. Il calciatore non rientrava più da tempo nei piani del club bianconero. Accordo raggiunto con l’Hertha Berlino, in giornata le visite mediche e poi la firma del nuovo contratto.

ATALANTA – E’ arrivata la fumata bianca per Viktor Kovalenko. Il calciatore è atteso in giornata a Bergamo, il club nerazzurro ha pagato un indennizzo allo Shakhtar Donetsk.

Calciomercato, tutte le altre trattative

GENOA – Continua la ricerca ad un nuovo attaccante, il preferito è sempre Lammers dell’Atalanta. L’affare può concludersi in prestito, ma serve il via libera di Gasperini.

TORINO – I granata hanno bisogno almeno due innesti nell’ultimo giorno di calciomercato. A sorpresa potrebbe essere ceduto Nkoulou, seguito con insistenza dal Rennes. In entrata sono due i nomi che stuzzicano la fantasia di Cairo: il difensore Rugani ed il centrocampista Mandragora.

CROTONE – Si muove il club calabrese. Accordo raggiunto per l’attaccante Ounas, ma adesso si attende la risposta del calciatore. Proposto il centrale uruguaiano Rogel, giocatore del Tolosa.

ESTERO – L’Arsenal ha bisogno di un difensore dopo qualche infortunio di troppo. Secondo il Mirror l’obiettivo è l’olandese Patrick van Aanholt, attualmente al Crystal Palace.

Sempre secondo il Mirror Sergio Ramos avrebbe ottenuto il via libera dal Real Madrid per trattare la cessione in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sport1, il calciatore dell’Inter Perisic avrebbe rifiutato le offerte di Borussia Dortmund e Hertha Berlino.