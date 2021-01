Calciomercato Milan, arrivano i botti: tre innesti per lo scudetto, come cambia l’11 di Pioli [FOTO]

Il Milan è sempre più consapevole di poter lottare per la vittoria dello scudetto, la sconfitta contro la Juventus è stata pesante ma la compagine di Stefano Pioli ha confermato di essere una squadra compatta, di qualità e con buoni interpreti. Le prossime partite saranno sicuramente importanti, i rossoneri dovranno affrontare in serie Cagliari e Atalanta, due squadre insidiose. Il rischio più importante è sicuramente quello contro l’11 di Gasperini, si preannuncia una sfida bellissima dal punto di vista fisico e tattico. La dirigenza nel frattempo sta lavorando per rinforzare ulteriormente la rosa, sono in arrivo tre colpi (uno per reparto), in grado di regalare alternative.

Per il presente non sono previste novità sul fronte portiere, Donnarumma dà ampie garanzie, ma il Milan dovrà risolvere la situazione dell’estremo difensore per la prossima stagione. Gigio è in scadenza di contratto a giugno, la trattativa per il rinnovo non è nella fase calda e tanti club si sono messi già in contatto con il portiere per provare a raggiungere un accordo. Per il presente si cerca un difensore. Sembrava fatta per Mohamed Simakan, ma l’infortunio del calciatore del Salisburgo ha bloccato la trattativa. I rossoneri hanno deciso così di cambiare obiettivo ed è stata avviata la trattativa con Fikayo Tomori del Chelsea, si tratta di un centrale che può essere schierato sia a destra che a sinistra ed all’occorrenza anche da terzino.

Calciomercato Milan, il centrocampo e l’attacco

Il centrocampo ha già fornito ampie garanzie: Kessie si sta confermando come uno dei migliori nel suo ruolo, Tonali è sicuramente un calciatore di qualità e prospettiva ma deve migliorare come personalità, a preoccupare sono soprattutto gli infortuni, Per questo motivo il Milan ha chiuso per Meite, è stato già raggiunto l’accordo con il Torino e il francese di origini ivoriane dovrebbe mettersi a disposizione di Stefano Pioli già nelle prossime ore. Infine l’attacco. Il Milan ha effettuato uno scatto importante per Mario Mandzukic, l’ex Juventus può rappresentare un vero e proprio jolly: principalmente come vice-Ibrahimovic ma anche come possibile titolare considerando gli ultimi problemi fisici di Zlatan. Il croato ha dimostrato con la maglia della Juventus di adattarsi anche in zona esterna e di sacrificarsi per la squadra. L’unico punto interrogativo è rappresentato dalla condizione fisica.

In alto la FOTOGALLERY con il nuovo 11 del Milan con tre possibili innesti, una squadra sempre più competitiva per la vittoria dello scudetto.