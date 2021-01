L’ultima giornata del campionato di Serie A ha fornito interessanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica, nel frattempo le dirigenze continuano a muoversi sul fronte calciomercato con l’obiettivo di rinforzare le squadre per la seconda parte della stagione. In particolar modo continua a tenere banco il valzer di attaccanti che dovrebbe riguardare diverse squadre italiane. Tutte le operazioni nel dettaglio.

MILAN – I rossoneri sono veramente scatenati e puntano senza mezzi termini allo scudetto. Dopo Mandzukic è fatta anche per il difensore Fikayo Tomori. Movimento anche per la fascia, contatti con il Barcellona per Junior Firpo. I rossoneri avrebbero chiesto il calciatore in prestito, i blaugrana vorrebbero monetizzare.

PAPU GOMEZ – E’ sempre più complicata la situazione per l’attaccante. La Fiorentina continua a spingere per assicurarsi le prestazioni dell’argentino, ma la destinazione per il momento non convince. Aspetta una big, ma l’Atalanta non ha intenzione di rinforzare una diretta concorrente. Contatti anche con squadre all’estero, ma la situazione ancora non è diventata calda. E cresce il rischio di rimanere un separato in casa fino alla prossima stagione.

Calciomercato, le squadre in lotta per la salvezza

TORINO – Il club granata ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Davide Nicola. L’ex allenatore del Genoa ha chiesto subito un pupillo, si tratta di Arnaldo Antonio Sanabria Ayala, calciatore paraguaiano, attaccante del Betis. Per il centrocampo è vicinissimo Schone.

GENOA – In arrivo un nuovo attaccante per i rossoblu, il nome più vicino è quello di Lammers. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento, manca ancora l’intesa definitiva con l’Atalanta sulla formula.

PARMA – Continua la ricerca ad un difensore. Si è complicata la trattativa per Benatia, sono due le alternative all’ex Roma e Juventus: Fazio e Todibo, quest’ultimo di proprietà del Barcellona e attualmente in prestito al Benfica.