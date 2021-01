Il Milan è reduce dalla sconfitta nello scontro scudetto contro la Juventus, ma si è subito tuffato sul fronte calciomercato per rinforzare una squadra già competitiva, l’ultimo nome è quello di Meite del Torino. La stagione del club rossonero è stata veramente entusiasmante, la squadra di Stefano Pioli guida la classifica del campionato di Serie A e può confermarsi fino al termine del campionato. Le prossime partite saranno fondamentali, nel frattempo si stanno valutando alcuni nomi per la mediana. Sfumato Kone, contatto con il Torino per Meite, la situazione verrà approfondita in occasione della partita di campionato.

Chi è Soualiho Meïté

Soualiho Meïté è un calciatore francese, di origini ivoriane. Si tratta di un centrocampista dotato di forza fisica, gioca principalmente da mediano ma anche di interno sinistro. E’ dotato anche di una buona visione di gioco. Inizia la carriera in Francia, prima all’Auxerre e poi al Lilla, poi il prestito allo Zulte Waregem, l’esperienza è nel complesso positiva. Torna in Francia, prima al Monaco e poi al Bordeaux. Si mette in mostra e viene chiamato dal Torino, l’impatto è molto positivo ma con il passare del tempo commette qualche passaggio a vuoto. Si è confermato un buon centrocampista. Il Milan potrebbe rappresentare l’occasione della vita.