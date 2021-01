Il calciomercato della Roma entra finalmente nel vivo, è fatta per il ritorno di El Shaarawy. Non sono stati giorni facili per il club giallorosso, in campo sono arrivate due sconfitte pesantissime nel derby di campionato contro la Lazio e l’eliminazione in Coppa Italia contro lo Spezia. Nell’ultimo match si è registrata anche la figuraccia delle 6 sostituzioni, i cambi previsti sono massimo 5: il giudice sportivo ha inflitto lo 0-3 a tavolino.

Calciomercato Roma, è fatta per El Shaarawy

La Roma ha piazzato il colpo Stephan El Shaarawy, si tratta di un ritorno. Il Faraone si trova già in città e si è sottoposto ad una serie di controlli, dai tamponi ai prelievi. Le visite mediche sono invece previste nella giornata di domani.

Il calciatore ha dimostrato di poter fare ancora la differenza, come confermato in alcune partite con la maglia della Nazionale. Adesso il ritorno a Roma, El Shaarawy può ricoprire vari ruoli in attacco e regalare valide soluzioni per la seconda parte di stagione.