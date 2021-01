Il calciomercato continua a regalare tante trattative, le dirigenze non si fermano con l’obiettivo di rinforzare le rose per la seconda parte della stagione. Il campionato di Serie A è bellissimo, sicuramente il più equilibrato delle ultime stagioni, sono tante le squadre in lotta per lo scudetto, bagarre anche per la qualificazione in Champions League e per la salvezza. Tutte le operazioni nel dettaglio.

MILAN – L’infortunio di Simakan può condizionare le strategie di mercato del club rossonero. La trattativa non è del tutto tramontata, l’alternativa porta a Fikayo Tomori del Chelsea.

LAZIO – Nuovo innesto per la difesa, ma per la prossima stagione. Il club biancoceleste ha chiuso per Dimitrije Kamenović, calciatore serbo, difensore del Čukarički.

PAPU GOMEZ – Una scelta coraggiosa dell’Atalanta. Il club nerazzurro ha deciso di non voler rinforzare le altre squadre del campionato di Serie A, sarebbe disposto a parlare solo con squadre di media-bassa classifica, destinazioni che però non sono gradite al calciatore. Per questo motivo la cessione sarà possibile solo all’estero.

Calciomercato, tutte le trattative delle squadre in lotta per la salvezza

PARMA – L’allenatore D’Aversa ha bisogno di rinforzi per raggiungere la salvezza. E’ quasi fatta per Malcuit del Napoli, in attacco potrebbe arrivare uno tra Carles Perez e Falco. Contatti anche con Ounas.

BENEVENTO – Un rinforzo in attacco per accontentare l’allenatore Filippo Inzaghi. Il sogno è Pavoletti del Cagliari, ma il calciatore è seguito con insistenza anche dalle big del campionato e la trattativa è in salita. Le alternative sono Cornelius e Pinamonti.

TORINO – Il club granata è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia e in campionato la situazione è delicata. Servono rinforzi per evitare la retrocessione, soprattutto in attacco. L’obiettivo principale è Kouame della Fiorentina, l’alternativa Lammers dell’Atalanta.