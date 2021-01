Calciomercato, le trattative: innesto a sorpresa al Milan. Scatti di Fiorentina e Parma, parla l’agente di Benzema

Ultimi giorni di calciomercato, continuano a muoversi le squadre del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Anche le grandi sono alla ricerca di qualche innesto, ma soprattutto le medie e le piccole hanno bisogno di rinforzi per risollevare la stagione. Tutte le operazioni nel dettaglio.

MILAN – Il club rossonero è reduce da una bruttissima sconfitta contro l’Atalanta, ma continua a guidare la classifica del massimo campionato italiano. Si sta cercando un vice-Theo Hernandez, in pole Lazaar attualmente al Newcastle.

GOMEZ – E’ fatta per il Papu Gomez al Siviglia, l’argentino lascia l’Atalanta ed il campionato italiano. Un vero peccato per la Serie A considerando le qualità del calciatore.

ESTERO – “Karim Benzema tornerà al Lione? Sì, credo sinceramente che lo farà. Me ne parla costantemente e guarda tutte le partite della squadra. Inoltre, non è mai stato al Groupama Stadium. Nella sua mente è qualcosa che vuole, ha il Lione nel cuore. È combattuto tra lasciare il miglior club del mondo e tornare al Lione”. Sono le interessanti dichiarazioni di Karim Djaziri, agente del calcatore francese.

Calciomercato, tutte le altre trattative

PARMA – La situazione di classifica è molto delicata. L’allenatore D’Aversa ha bisogno di rinforzi per risollevare la stagione, in particolar modo si sta lavorando sulla difesa. Fazio, Dragovic sono in corsa. Musacchio è invece andato alla Lazio.

FIORENTINA – Un nuovo innesto per l’allenatore Cesare Prandelli. Dopo il successo contro il Crotone è tornata grande fiducia, l’obiettivo è quello di disputare una stagione tranquilla. E’ praticamente fatta per il laterale destro del Napoli Malcuit, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto.