Tutte le trattative di calciomercato che riguardano le squadre del campionato di Serie A, si muovono i club del massimo torneo italiano con l’obiettivo di disputare una seconda parte di stagione da grandissime protagoniste. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

MILAN – Importante colpo per il club rossonero, è fatta per l’arrivo dell’ex Juventus Mario Mandzukic, le visite mediche sono previste per la giornata di lunedì. Il croato può rappresentare un vero e proprio jolly, può essere impiegato come vice-Ibrahimovic oppure da esterno, come dimostrato già con la maglia bianconera con Allegri in panchina.

GENOA – Il club rossoblu ha deciso di puntare tutto su Lammers, contatti positivi con l’Atalanta. Poi il via libera all’addio di Scamacca, nel mirino della Juventus.

Calciomercato, le trattative sempre più nel vivo

BOLOGNA-CAGLIARI – E’ stato raggiunto l’accordo per uno scambio tra Bologna e Cagliari. Si tratta di Calabresi e Faragò, tutti i dettagli sono stati definiti nella giornata di oggi.

BENEVENTO – Sorpresa in attacco per la squadra di Filippo Inzaghi, reduce dalla pesantissima sconfitta contro il Crotone. Contatti avviati con Eder, l’ex Inter ora in forza al Jiangsu Suning. La trattativa non è delle più facili, la concorrenza è agguerrita.

PARMA – In arrivo un innesto veramente importante per D’Aversa in attacco. Si tratta di Joshua Zirkzee, giovane del Bayern Monaco. Le alternative sono Lasagna, Giovinco e Falco. Duello con la Fiorentina per Conti.

SASSUOLO – Le ultime prestazioni della squadra di De Zerbi non sono state entusiasmanti. L’obiettivo per il centrocampista è Pulgar, seguito anche dal Torino.