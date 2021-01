Calciomercato, le trattative: altra mossa in attacco della Juve. Tante operazioni per Parma e Bologna

Ultimissime ore di calciomercato, i dirigenti delle squadre del campionato di Serie A sono in contatto per chiudere importanti trattative in entrata ed uscita. Si muovono le big, in particolar modo l’obiettivo è chiudere innesti in attacco, anche le medie e le piccole non stanno di certo a guardare. Tutte le operazioni nel dettaglio.

ESTERO – Sorpresa sul futuro dell’attaccante Cutrone. Contatti con club di Serie A, ma alla fine a spuntarla è stato il Valencia. L’attaccante Giroud non si muove dal Chelsea fino a giugno, al termine della stagione si libererà a parametro zero.

Mbappè potrebbe lasciare il Psg nella prossima stagione. Il Liverpool è la squadra in pole per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Salah in uscita, potrebbe aprirsi una vera e propria asta.

“Se a giugno andrò via? Credo di sì. Con la posizione in cui ci troviamo, è abbastanza normale. Anche rispetto alle prestazioni di quest’anno”. Sono le dichiarazioni di André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia. “Se mi offrissero il rinnovo? Non credo sia possibile. La prossima stagione sarà un anno zero per questo club, con una pulizia totale. È positivo creare una buona base per il futuro”.

JUVENTUS – Altro movimento in prospettiva per il club bianconero. Trattativa per Donyell Malen, attaccante del Psv classe 1999. Piace anche a Bayern Monaco e Barcellona, la valutazione è di 40 milioni di euro.

Calciomercato, tutte le altre trattative

PARMA – Il club gialloblu ha scelto il difensore per rinforzare la squadra di D’Aversa, si tratta di Mattia Bani dal Genoa, arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto. Potrebbe arrivare anche Vida dal Besiktas.

BOLOGNA – Tantissimi movimenti per l’allenatore Sinisa Mihajlovic. Ufficializzato l’arrivo di Faragò dal Cagliari. Per l’attacco sondaggio per Pinamonti, ma manca ancora l’accordo con l’Inter.