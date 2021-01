Ultimi giorni di calciomercato, le dirigenze continuano a muoversi per la seconda parte di stagione con l’intenzione di rinforzare le rose, c’è grande attesa per il gong. Lavorano senza sosta quasi tutte le squadre, la situazione inizia a delinearsi. Tutte le operazioni nel dettaglio.

JUVENTUS – Tra presente e futuro, interessanti indicazioni che riguardano la squadra bianconera. Continua la ricerca ad un attaccante ed il nome in pole è quello di Scamacca. Per la prossima stagione contatti per Houssem Aouar, centrocampista del Lione e vecchio pupillo della dirigenza bianconera.

TORINO – Anche l’altra squadra di Torino ha piazzato un colpo in attacco. Il club ha chiuso per Sanabria, l’attaccante è atterrato in Italia ed è pronto a diventare un nuovo calciatore granata.

GENOA – Anche il club rossoblu può regalarsi un attaccante. Contatti con il Rennes per il ritorno di Niang, l’ex Milan sta valutando la proposta del club del presidente Preziosi.

Calciomercato, tutte le altre trattative

ATALANTA – Il club nerazzurro è reduce dalla qualificazione in Coppa Italia e ha intenzione di regalarsi un innesto last-minute. Tentativo per Kovalenko dello Shakhtar Donetsk, si può chiudere già per la sessione di gennaio. Possibili novità già dalla giornata di domani.

SASSUOLO – Dopo l’affare Toljan continuano i contatti con il Borussia Dortmund. I neroverdi avrebbero messo nel mirino Mahmoud Dahoud, si ruolo centrocampista.

CROTONE – Il club calabrese è veramente scatenato. Si sta lavorando ad un doppio innesto in attacco: accordo raggiunto con Di Carmine, mentre Bonazzoli non ha ancora accettato la destinazione, previsti contatti già nelle prossime ore. Il tempo stringe e il Crotone ha fretta.