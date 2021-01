Il nuovo anno ha portato già tantissime novità sul fronte calciomercato, le dirigenze si muovono per costruire squadre ancora più forti per la seconda parte della stagione, con l’intenzione di raggiungere gli obiettivi con ampio margine. Aggiornamenti anche per quanto riguarda il fronte allenatori. Tutte le notizie nel dettaglio.

PSG – Adesso è anche ufficiale: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Psg. “Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la nomina di Mauricio Pochettino come allenatore della prima squadra. L’allenatore argentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022, più un anno opzionale, con il club della capitale”, si legge nella nota del club parigino.

SPEZIA – Colpo salvezza. E’ fatta per l’arrivo di Riccardo Saponara. Il club ligure ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina, nelle prossime ore le visite mediche.

GENOA – Il club rossoblu si muove per provare a raggiungere la salvezza. La situazione di classifica non è delle migliori e servono calciatori di grande esperienza. Contatti con l’ex Juventus e Inter Asamoah, il calciatore è attualmente svincolato.

CHELSEA-MILAN – Vero e proprio duello per le due squadre. Nel mirino è finito Mohamed Simakan, calciatore francese, difensore dello Strasburgo. E’ considerato un grandissimo talento, con ampi margini di miglioramento.

INTRECCIO ROMA-FIORENTINA – Un clamoroso intreccio di mercato di Fiorentina e Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un sostituto di Edin Dzeko, il nome più caldo è quello di Vlahovic. L’altra soluzione per l’attacco è proprio quella di El Shaarawy, sarebbe un ritorno. Il Faraone è seguito proprio dal club viola.