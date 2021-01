Tantissimi aggiornamenti sul fronte calciomercato, le squadre del campionato di Serie A si muovono per costruire organici sempre più all’altezza in vista della seconda parte di stagione. L’ultima giornata ha fornito interessanti indicazioni, soprattutto per lo scudetto la lotta è sempre più bella, il blitz della Juventus contro il Milan ha rimescolato le carte. Tutte le trattative nel dettaglio.

FIORENTINA – E’ già finita l’esperienza con il club viola per l’attaccante Cutrone. La notizia è stata comunicata ufficialmente: “La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolverhampton per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Patrick Cutrone”.

SAMPDORIA – Il futuro di Fabio Quagliarella è ancora tutto da decidere. La trattativa con la Juventus non è facile, ma si sta lavorando ad un eventuale sostituto. Sono tanti i nomi in ballo: da Lammers a Torregrossa, fino a Pinamonti.

Calciomercato, le altre trattative

BOLOGNA – Stagione al di sotto delle aspettative per la squadra di Sinisa Mihajlovic, ma è in arrivo un rinforzo. E’ fatta per per Adama Soumaoro, centrale di proprietà del Lille ed ex Genoa. Accordo raggiunto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

SCHONE – L’ex Ajax non è più un calciatore del Genoa, il calciatore ha deciso di rescindere il contratto. La conferma è arrivata direttamente dal procuratore a Voetbal International: “Lasse ha deciso di risolvere il contratto col club”.

ROMA – I giallorossi aspettano una risposta da Bryan Reynolds. Proposto un contratto di 5 anni al calciatore più 7 milioni per il cartellino. La concorrenza è altissima, anche quella della Juventus.