L’Inter è in campo per la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, l’intenzione della squadra di Antonio Conte è quella di togliersi soddisfazioni dopo la dolorosa eliminazione in Champions League. Continua a tenere banco il futuro del club nerazzurro, prima della partita sono arrivate conferme da parte di Beppe Marotta ai microfoni di Rai Sport, Suning starebbe valutando tutte le opportunità nell’interesse del club.

Cessione Inter, le parole di Marotta

Marotta è sembrato abbastanza chiaro sul club nerazzurro. “La proprietà Suning sta valutando le opportunità, nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club, nel rispetto del presente e del futuro. Il management sa di agire in un contesto societario molto solido, con un’area tecnica molto compattata, quindi queste voci passano sopra la nostra testa e non ci devono assolutamente condizionare”.

Inevitabili i problemi sul mercato. “E’ un momento abbastanza delicato per l’Inter, abbiamo già affermato che le linee guida della proprietà sono quelle di non poter iniziare eventuali investimenti, ma da questo punto di vista noi abbiamo già agito: non ci saranno trasferimenti in entrato o uscita rilevanti. Dopodiché sappiamo di contare su un gruppo che fino a oggi sta dando soddisfazioni”.