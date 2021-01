Avvicendamento in panchina in casa Chelsea, la dirigenza ha deciso di esonerare l’allenatore Lampard, al suo posto è stato scelto Tuchel. L’esordio non è stato entusiasmante, contro il Wolves è arrivato solo un pareggio. Il tecnico ex Borussia Dortmund avrà il compito di ricompattare l’ambiente ma soprattutto portare risultati in campionato, la classifica è preoccupante per un club così importante, l’obiettivo minimo è ottenere la qualificazione in Europa League.

Tuchel si presenta

L’allenatore Tuchel si è presentato al Chelsea: “Era il momento giusto, non potevo lasciarmi scappare l’occasione di competere contro i migliori allenatori”. Il retroscena su Lampard: “Mi ha mandato un messaggio per augurarmi buona fortuna”.

Un commento anche sul passato da tifoso del Tottenham: “quando ero giovane l’unica squadra che davano in televisione erano gli Spurs, ovviamente faremo di tutto per batterli quando arriverà il momento”.