Si avvicina la 18esima giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con il botto e con la sfida tra Lazio e Roma. Si tratta di due squadre che hanno obiettivi molto importanti, soprattutto i giallorossi puntano lo scudetto. Dopo le parole di Amantino Mancini, sono arrivate altre dichiarazioni che hanno portato momenti di tensione. Il Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri ha fatto discutere: “Spero ardentemente che la Roma vinca domani. Al derby mancano 25 ore, in questo modo miglioreremmo il nostro umore. Per il resto credo che 25 ore non basteranno, ma speriamo che il nostro umore continui a essere così vivo”, le sue dichiarazioni riportate dall’Ansa.

Lazio-Roma, la risposta di Lotito

Il presidente della Lazio Claudio Lotito non ha sicuramente gradito e all’Adnkronos ha replicato: “Prendiamo atto che al commissario Arcuri non manca occasione per professare la sua fede calcistica. Ma quella di oggi è una battuta davvero infelice in un contesto totalmente sbagliato. Credo che il commissario straordinario abbia altre priorità per migliorare l’umore degli italiani che meritano tutti, indipendentemente dalla fede calcistica, rispetto e considerazione”.