Antonio Conte è l’allenatore dell’Inter o della Juventus? Si avvicina il big match della 18esima giornata del campionato di Serie A, una sfida in grado di fornire indicazioni per la lotta scudetto. La squadra di Andrea Pirlo è tornata alla ribalta dopo le ultime prestazioni vincenti e grazie ai punti conquistati, soprattutto il successo contro il Milan. I nerazzurri sono altalenanti, è vero che hanno conquistato una serie di risultati utili ma non sono mai stati veramente convincenti.

Le parole di Conte sulla Juventus

Alla vigilia di Juventus-Inter ha parlato Antonio Conte e le dichiarazioni ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri. “La Juventus rappresenta un parametro per tutte, considerato che in questi anni ha stradominato in Italia. Quando vuoi capire a che livello sei, inevitabile paragonarti alla Juventus. Dobbiamo avere grandissimo rispetto nei confronti di chi vuole continuare a dominare per il decimo anno di fila. Li rispettiamo per ciò che hanno fatto. Negli anni passati poi non c’è stata storia: noi l’anno scorso abbiamo accorciato a livello di punteggio, speriamo anche quest’anno di poter fare lo stesso. Prima la Juve dava 20-25 punti di distacco alle concorrenti e non era una bella cosa”.

Poi ancora complimenti: “nessuna squadra in Italia può dire di aver colmato il gap con la Juventus. Per nove anni hanno dominato e operato in maniera importante, riuscendo a cambiare, a ringiovanirsi pur non rinunciando all’esperienza. Anche quest’anno mettono Chiesa, Morata, McKennie e Kulusevski: c’è un grande lavoro e ogni anno cercano di migliorarsi. In Italia lo abbiamo fatto anche noi rispetto al passato, ma non c’è ancora nessuna squadra che può dire di aver colmato il gap con loro”. Il rapporto tra Conte ed i tifosi dell’Inter rischia di compromettersi…