Cristiano Ronaldo non è sceso in campo nel match di Coppa Italia contro la Spal, la Juventus è riuscita a conquistare la qualificazione anche senza il suo campione. Il portoghese ha festeggiato il compleanno dalla fidanzata Georgina Rodriguez andando a Courmayeur, il tutto è stato testimoniato anche da alcuni video pubblicati sul profilo Instagram e successivamente eliminati.

Accertamenti dei carabinieri su Cristiano Ronaldo

Sulla vicenda sono in corso accertamenti. Sono in arrivo due multe, spiccioli considerando il conto in banca di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. A causa della pandemia da Coronavirus è vietato cambiare regione se si è in zona arancione: è il caso anche del Piemonte. I carabinieri del Gruppo Aosta stanno effettuando tutte le verifiche del caso ed a breve potrebbe arrivare un provvedimento.